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В Куйбышевское водохранилище в Татарстане выпустили почти шесть тысяч мальков стерляди

11:56, 27.08.2021
В Куйбышевское водохранилище в Татарстане выпустили почти шесть тысяч мальков стерляди
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Куйбышевское водохранилище в деревне Старая пристань Лаишевского района сегодня выпустили 5813 мальков стерляди. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам Татарстана.

Рыбу выпустили, чтобы компенсировать причиненный ущерб водным биологическим ресурсам.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Также в Нижнекамское водохранилище выпустили 3 471 малька стерляди. Вес каждого малька стерляди составляет не менее 3,75 грамма — это полутора- и двухмесячные мальки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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