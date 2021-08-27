В Куйбышевское водохранилище в Татарстане выпустили почти шесть тысяч мальков стерляди

В Куйбышевское водохранилище в деревне Старая пристань Лаишевского района сегодня выпустили 5813 мальков стерляди. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам Татарстана.

Рыбу выпустили, чтобы компенсировать причиненный ущерб водным биологическим ресурсам.

Фото: ojm.tatarstan.ru

Также в Нижнекамское водохранилище выпустили 3 471 малька стерляди. Вес каждого малька стерляди составляет не менее 3,75 грамма — это полутора- и двухмесячные мальки.



Ольга Плешкова