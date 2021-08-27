В Нижнекамское водохранилище выпустили почти 3,5 тысячи мальков стерляди

В Нижнекамское водохранилище выпустили 3 471 малька стерляди. Об этом рассказали в Госкомитете по биоресурсам Татарстана.

Зарыбление проведено в селе Бетьки Тукаевского района. Рыбу выпустили в водоем для компенсации причиненного ущерба водным биологическим ресурсам. Вес каждого малька стерляди составляет не менее 3,75 грамма — это полутора- и двухмесячные мальки.

Фото: ojm.tatarstanru

Мероприятие проводилось с участием сотрудников отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Татарстан Средневолжского территориального управления Росрыболовства и Госкомитета РТ по биоресурсам.

Фото: ojm.tatarstanru

В начале августа в Куйбышевское водохранилище в Зеленодольском районе Татарстана выпустили больше 60 тысяч мальков стерляди.



Ольга Плешкова