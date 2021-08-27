В ассоциации АТП Татарстана опровергли информацию, что ребенку зажало голову дверьми автобуса

В ассоциации АТП опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что водитель автобуса, закрывая двери, зажал ребенку голову. Там предоставили видео инцидента.

На кадрах видно, что водитель остановился на остановке. Только после остановки автобуса женщина с ребенком встали и направились к кабине.

«На видео видно, что водитель не закрывает дверь четыре раза и тем более не зажимает дверями голову ребенка. Дверь задела малышу руку. Водитель остановился на остановке для осуществления посадки и высадки пассажиров. В этот момент женщина с ребенком сидели, а затем только встали и направились к кабине. Водитель в это время посмотрел в зеркало заднего вида, на выход пассажиров не было, он начал закрывать двери. Женщина в этот момент стояла, держась за поручень у кабины, ребенка из-под стекла со стороны кабины водителя не было видно (в связи с его маленьким ростом). Водитель автобуса же не экстрасенс: кто мог предугадать, что правой рукой мама ребенка в этот момент предлагает ему выйти из автобуса», — прокомментировал председатель ассоциации Сергей Темляков.

Он напомнил, что по правилам пользования пассажирским транспортом, пассажиры должны заранее готовиться к выходу. Первым из транспорта должен выходить взрослый, а затем ребенок.

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Ольга Плешкова