В Татарстане по-прежнему не планируют возобновлять выдачу разрешений общепиту на ночную работу

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что ведомство по-прежнему не планирует возобновлять выдачу разрешений общепиту после полуночи.



Напомним, в Татарстане приостановили выдачу разрешений заведениям общепита на работу после полуночи в начале июля из-за осложнения ситуации по коронавирусу. Тогда Авдонина сообщала, что ориентировочно документы не будут выдавать две недели. В начале августа замглавы Роспотребнадзора заявила, что этот вопрос по-прежнему не обсуждался и к нему планируется вернуться во второй половине августа.

— В августе, несмотря на то, что цифры несколько стабилизировались, пока динамики к улучшению мы не видим. Заболеваемость остается на высоких цифрах. Это пока не позволяет нам вернуться к вопросу рассмотрения возобновления выдачи разрешений. На это еще накладываются невысокие темпы вакцинации, — сообщила она сегодня.