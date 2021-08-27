В Татарстане вакцинировались от коронавируса 17 беременных

Фото: Максим Платонов

Замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что от коронавируса вакцинировались 17 беременных женщин.



Оптимальный для вакцинации от коронавируса срок беременности — после 22-х недель, заявила недавно главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина. Она напомнила, что для применения во время беременности сейчас разрешен «Спутник V».

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании уже выражал беспокойство по поводу роста заболеваемости COVID-19 среди беременных.

Всего в Татарстане вакцинировано 983 398 человек, вторым компонентом — 826 412 человек. Последнее поступление вакцины — 26 августа.