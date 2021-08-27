Прокуратура Казани организовала проверку после схода трамвая с рельсов

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Казани организовала проверку по факту аварии с трамваем. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил Галиев.

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

Вчера в 18:13 на ул. Гвардейской трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем. В результате аварии пострадал водитель машины. На месте ДТП проводились восстановительные работы. Движение трамвая восстановили в 19:36. На предприятии заявили, что возможной причиной аварии мог стать крупногабаритный предмет на путях.

Ольга Плешкова