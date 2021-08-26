В Казани восстановили движение трамвая №4 после ДТП на ул. Гвардейской

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

В Казани восстановили движение трамвая №4 после ДТП на ул. Гвардейской. Задержка составила 1 час 41 минуту, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



Инцидент случился сегодня в 18:13. Трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем. В результате аварии пострадал водитель машины. На месте ДТП проводились восстановительные работы.

Фото: realnoevremya.ru/Арсений Фавстрицкий

После ДТП образовалась сильная пробка. Заторы наблюдаются как на улице Гвардейской, там и близлежащих дорогах.

Татьяна Демина