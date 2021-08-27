Свечников подписал 8-летний контракт с «Каролиной» на 7,75 млн долларов в год

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников подписал новый контракт с клубом.

Соглашение рассчитано на восемь ближайших сезонов. По новому контракту 21-летний хоккеист будет зарабатывать 7,75 миллиона долларов в год. Общая сумма сделки составила 62 млн долларов.

Российский нападающий получил 4 млн долларов в качестве подписного бонуса. Сразу после подписания контракта хоккеист заявил, что отдаст эти деньги своим родителям.

«Для меня это было достаточно легким решением [подписать контракт]. Я хочу еще минимум восемь лет выступать в «Каролине». Хочу быть «ураганом». У нас собралась отличная команда с прекрасным тренерским штабом, и мы способны быть силой в важных матчах.

Подписной бонус? Я даже об этом не думал, но, скорее всего, отдам эти деньги своим родителям. Они останутся в семье. Мне свои чувства объяснить трудно, но это очень эмоциональный момент в жизни. Мой телефон разрывается, все звонят или пишут, поздравляют. Моя семья, друзья и близкие. Мой старший брат дозвонился, и мы поболтали. Он тоже был очень рад. А это для меня самое главное — когда рада моя семья», — сказал Свечников.

В прошедшем сезоне российский форвард провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав в них 42 (15+27) очка. В плей-офф на его счету 8 (2+6) баллов за результативность в 11 играх.

Всего Свечников провел на уровне НХЛ 205 матчей и отметился 140 (59+81) набранными очками. Свой 100-й балл в лиге он набрал в январе 2021 года.

На драфте 2018 года форвард был выбран «Каролиной» под общим вторым номером.

Отметим, что Свечников заканчивал хоккейную школу в Казани и был капитаном «Ак Барса — 2000», играя в одном звене с Александром Ховановым.