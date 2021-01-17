Нападающий «Каролины» Свечников набрал 100-е очко в НХЛ
Нападающий «Каролины Харикейнз» Андрей Свечников набрал 100-е очко в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сегодня он набрал 2 (1+1) очка в матче против «Детройт Ред Уингз» (2:4). Теперь в активе у россиянина стало 101 (46+55) балл в 152 играх.
There's no stopping Svech pic.twitter.com/TfleAiiJsk— Carolina Hurricanes (@Canes) January 17, 2021
Воспитанник казанского «Ак Барса» проводит в НХЛ свой третий сезон.
Напомним, в 2019-м году Свечников забросил историческую шайбу в стиле лакросс.СпортХоккей
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