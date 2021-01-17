Нападающий «Каролины» Свечников набрал 100-е очко в НХЛ

Нападающий «Каролины Харикейнз» Андрей Свечников набрал 100-е очко в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сегодня он набрал 2 (1+1) очка в матче против «Детройт Ред Уингз» (2:4). Теперь в активе у россиянина стало 101 (46+55) балл в 152 играх.

There's no stopping Svech pic.twitter.com/TfleAiiJsk — Carolina Hurricanes (@Canes) January 17, 2021

Воспитанник казанского «Ак Барса» проводит в НХЛ свой третий сезон.

Напомним, в 2019-м году Свечников забросил историческую шайбу в стиле лакросс.