В Татарстане выпустили больше 60 тысяч мальков стерляди

В Куйбышевской водохранилище в Зеленодольском районе Татарстана выпустили больше 60 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Зарыбление проводилось под контролем комиссии в составе специалистов Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Средневолжского территориального управления Росрыболовства и специалистов производственных организаций, работающих в акваториях.

По словам начальника Управления минерально-сырьевых и водных ресурсов Минэкологии РТ Алексея Чинарева, с начала 2021 года ущерб биоресурсам Татарстана компенсирован на общую сумму более 11 млн рублей. В воды рек выпустили более 530 тыс. стерляди и более 15 тыс. сазанов.

Мальки выращены в рыбоводческом комплексе компании ООО «Летеа» в Самарской области.

В прошлом году в Кайбицком районе выпустили почти 3,5 тысячи особей молоди сазана.



Ольга Плешкова