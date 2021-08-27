Booking.com собирается обжаловать решение о штрафе

Пресс-служба Booking.com заявила, что намерена обжаловать решение ФАС о штрафе в 1,3 млрд рублей. Там заявили, что считают паритет цен поддерживает экономику путешествий.

«Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен справедлива и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС», — прокомментировали «РИА Новости» в компании.

В компании добавили, что доля Booking.com на туристическом рынке составляет лишь 13%.



Вчера Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию Booking.com B.V. (Нидерланды) на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ). Установлено, что компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.





Ольга Плешкова