Пять аварий с пострадавшими вчера произошло в Казани

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за вчерашний день произошло пять аварий с пострадавшими, среди которых один наезд на пешехода, три столкновения и одно падение пассажира в троллейбусе. Еще 90 аварий привели к причинению материального ущерба, сообщили в ГИБДД Казани.

Задержано семь водителей в пьяном состоянии и двое без водительских прав. Также четырех граждан доставили в отделения полиции по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено 38 правонарушений.

Вчера в Набережных Челнах возбудили уголовное дело после наезда подростка на питбайке на 4-летнего ребенка.

Ольга Плешкова