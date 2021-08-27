В Казани запустят новый туристический маршрут, связанный с жизнью и творчеством Габдуллы Тукая

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в День республики и города, 30 августа, запустят новый туристический маршрут, связанный с жизнью и творчеством Габдуллы Тукая. В этот день экскурсии будут проходить на русском и татарском языках бесплатно.

Маршрут проложен по улицам и знаковым местам, связанным с татарским поэтом. Для участия в экскурсии «Жизнь Тукая» необходимо предварительно записаться, сообщается на сайте мэрии Казани.

В апреле к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая «Реальное время» подготовило гид по знаковым местам из жизни поэта в татарстанской столице. Значительная часть его короткой жизни связана с Казанью. При этом дома, в которых реально жил или работал Тукай, в туристических маршрутах практически не представлены.



Татьяна Демина