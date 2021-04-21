Гид по Казани Габдуллы Тукая: от Сенного базара до кладбища

Как еще хранят память о поэте вне стен его музея?

Фото: Олег Тихонов

26 апреля исполнится 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая — поэта, публициста, прозаика, символизирующего татарскую литературу. Значительная часть его короткой жизни связана с Казанью. При этом дома, в которых реально жил или работал Тукай, в туристических маршрутах практически не представлены. «Реальное время» предлагает прогуляться по знаковым местам из жизни поэта в татарстанской столице.



Детство Тукая

Первый раз Габдулла Тукай поселился в Казани не по своей воле. Как известно, в детстве он постоянно переезжал к разным родственникам, пока однажды дед не отдал его ямщику — тот поехал с ним на Сенной базар (сейчас это территория между улицами Московской-Камала-Столбова-Парижской Коммуны), где начал кричать: «Отдаю ребенка на воспитание, кто возьмет?». Габдуллу взял человек по имени Мухамметвали. Он жил в Ново-татарской слободе с женой Газизой, у них не было детей.



Как пишет Тукай в воспоминаниях: «Отец то ли торговал на толкучке, то ли был кожевенником — этого хорошо не помню. Мать без устали шила для богачей тюбетейки. Мать, когда носила свои тюбетейки на Сенной базар или по какому-нибудь делу ходила в дом к богачам, брала иногда и меня с собою. Я, разглядывая красивое убранство богатого дома, большие зеркала с полу до потолка, часы со звоном, как церковные колокола, огромные, как сундук, думал, что люди здесь живут, как в раю».

Также Тукай ходил с приемной матерью на ярмарку Ташаяк (нынешняя Ярмарочная площадь) и рассматривал игрушки на прилавках. Летом он играл между двумя слободами (сейчас это парк Тинчурина). Прожив так с середины 1891 до начала 1892 года, он вернулся в деревню Училе — его родители заболели и опасались оставить его одного.

Дом в Новой слободе по адресу Гафури, 3 разобрали в 1966-1967 годах, сейчас здесь пятиэтажка.

«Сарай» (ул. Парижской Коммуны, 9)

«Сарай» вдали справа. Источник: pastvu.com

В более взрослом возрасте Габдулла Тукай приезжает в Казань самостоятельно в 1907 году, чтобы прожить здесь пять лет и восемь месяцев (считая время, которое он провел в поездках в Троицк, Уфу, Петербург, Астрахань, Нижний Новгород).



В Казани в этот период он живет в номерах «Сарай» с другом, журналистом Вафой Бахтияровым. В том году он продавал права на издания в двух сборниках своих стихов за 50 рублей братьям Гильметдину и Шахару Шарафу, да еще удивлялся: зачем они купили опубликованные произведения?

«Булгар» (ул. Московская, 63)

В 1908-м Тукай перебирается в знаменитый 40-й номер гостиницы “Болгар”. Построил его купец Ибрагим Аппаков. Предприниматель Фаткулла Ахмадуллин устроил из нее дешевый отель. Напомним, что нынешнее здание — новодел, построенное на месте снесенного в 2008 году. Сто лет назад здесь, по сути, сформировался арт-кластер — работали редакции, какое-то время здесь находился «Восточный клуб, где проводили музыкальные и театральные вечера.

Как пишет Марсель Ахметзянов, рядом с номерами «Булгар» на Московской продавал казылык некий Габдулла Кильдишев, который помог наставнику Тукая в Уральске Камилю Мотыйги издать книгу воспоминаний о поэте. Далее по соседству работала библиотека «Сабах», потом — харчевня татарина по имени Джамали, и рядом — парихмахерская. Их тоже посещал поэт.

В номерах, однако, холодно. В 1911 году об этом Тукай даже пишет баит. К этому времени поэт серьезно болеет, у него туберкулез. Он пьет аспирин и не хочет идти к докторам.

Забавно, что дочь Аппакова Биби-Марьям-Бану жила в доме, в котором сейчас находится музей Тукая. Есть мнение, что поэт все-таки мог посещать этот особняк, ведь эта семья любила многолюдные собрания. Однако прямых доказательств этому нет.

Номера «Булгар» по центру. Источник: pastvu.com

Сеннобазарная мечеть (ул. Московская, 74)

Напротив мечети, построенной купцом Губайдуллой Юнусовым в 1845-1846 годах, находится Угол нечестивых, угол мракобесия, «көфер почмагы». Одна из версий — здесь собирались люди, которые все равно не хотели на намаз.



Сюда по сюжету поэмы «Кисекбаш» прикатывается голова и жалуется, что всю его семью забрал злой Див.

«Амур» (ул. Московская, 70)

В декабре 1912-го Тукай переезжает в гостиницу «Амур». Ранее доходный дом Юнусовых, Ибрагима и Исхака (это сыновья Губайдуллы Мухаметрахимовича), сданный в аренду купцу Мубаракше Рамазанову под номера. Помимо Тукая, здесь обитала первая татарская профессиональная актриса Сахибжамал Гизатуллина-Волжская и основатель труппы «Сайяр» Габдулла Кариев. Также здесь жил Фатих Амирхан (тут же он работал в газете «Кояш»).

Архитектор Петр Аникин, спроектировавший дом в стиле модерн, также известен как автор Покровской церкви (на ее месте на Маркса, 23 стоит «Дом чекиста).

«Амур». Фото: Максим Платонов

Средний Кабан

Летом 1908 года Тукай, Амирхан, Бахтияров, а также Якуп Байбурин отдыхали на даче, что располагалась напротив Ботанического сада (старый зоопарк). Галиаскар Камал вспоминает, что на даче Тукай перебарщивал с алкоголем, об этой проблеме поэта писали и другие его современники. Вероятно, это также сказалось на здоровье писателя.

Редакция издательства «Китап» (Московская, 52)

В ее редакции Тукай устроился работать в ноябре 1907 года экспедитором, в частности, готовил книги к пересылке, доставлял их на почту, разносил издания книгопродавцам… Трудился аж до осени 1908 года и зарабатывал 25 рублей в месяц. Здесь Тукай даже прожил несколько месяцев, прямо в конторе.

Типография «Милләт» (Нариманова, 62)

В этом доме у Тукая печатались книги — а он ходил сюда читать их корректуры. Напомним, что типографию открыл в 1908 году имам Галеевской мечети, основатель передового медресе «Мухаммадия» Галимджан Баруди с купцом Ибрагимом Идрисовым.

Редакция газеты «Әл-Ислах» (ул. Тукая, 63)

Дом снесен в 1991 году, на его месте — шлагбаум. Газета эта была посвящена реформе образования — к ней призывали ученики медресе, которые, под воздействием революции 1905 года требовали, чтобы образование в их учреждениях было более мирским, а порядок преподавания — более современным. Возникшее в медресе «Мухаммадия» движение называлось «Ислахчылар», верховодил там друг Тукая Фатих Амирхан (официально редактором был Бахтияров). Вместе они и выпускали эту еженедельную газету, призывая заменить «этих глупцов на открытых и умных». В «Әл-Ислах» печатались почти все литераторы того времени. При этом денег эта работа Тукаю не приносила.

Ул. Тукая, 63. Источник: pastvu.com

ТЮЗ (ул. Островского, 10)



В 1908 году в здании, построенном купцом Подуруевым и расширенном Журавлевым, въехало купеческое собрание. И сейчас в театре юного зрителя любопытный посетитель может увидеть залы, явно не предназначенные для спекталей в традиционном формате — здесь проходили вечера, танцевали. Табличка гласит, что читал здесь стихи и Тукай. Любопытно было когда-нибудь его опыт реплицировать.

Клячкинская больница (ул. Островского, 11/6)

Больница. Источник: pastvu.com

Прямо напротив ТЮЗа — последнее пристанище Тукая. Это клиника Григория (Гирша) Клячкина. Сюда Тукая привезли 26 февраля (11 марта) 1913 года. Клячкин взял его, несмотря на запрет принимать заразных больных, к тому же он лечил его бесплатно (оплата месячного лечения обходилась в 150 рублей), так как имел право принимать безвозмездно неимущих больных. Сильно поврежденное одно легкое и почти не сохранившееся второе, туберкулез, истощение, легочная и сердечная недостаточность — таков был вердикт врача. Клячкин беседовал с Тукаем, даже прислал адвоката, чтобы он разобрался с авторскими правами — вокруг умирающего поэта начинали выстраивать пантеон славы книгоиздатели.



В палате Тукая в 1968 году по просьбе председателя Союза писателей ТАССР Гарифа Ахунова создали мемориальный музей.

Клячкин воевал на Первой мировой, работал в Казанском военном госпитале, позже стал заведующим физико-терапевтического отделения Казанского клинического института, руководил кафедрой физиотерапии, организовав физиатрическую клинику… Он умер в 1946 году.

Могила Тукая

Габдулла Тукай умер 2 апреля (15-го — по новому стилю) в 1913 году в 20 часов 15 минут. Магазины 3-4 апреля были закрыты, в медресе шакирды читали Коран и его стихи, пресса была заполнена публикациями о поэте.



Похороны Тукая. Источник: pastvu.com

Процессия с телом Тукая двинулась в сторону Юнусовской площади (на углу Сенного базара сделана фотография), там была прочитана погребальная молитва, после чего люди двинулись через Ново-татарскую слободу на кладбище — сейчас этот проход закрыт постройками Точмаша. В похоронах Тукая, по разным подсчетам, участвовало от пяти до десяти тысяч человек.

