В Нижнекамске День республики отпразднуют в онлайн-формате
В Нижнекамске 30 августа День республики отпразднуют онлайн. В этот же день нижнекамцы отметят 55-летие города.
Присоединиться к просмотру онлайн-торжеств можно будет в понедельник, 30 августа, в 16:00, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ. В честь юбилея Нижнекамска его жителей также приглашают поучаствовать в викторине и ответить на 55 вопросов о родном городе.
Подробнее о памятной дате в истории одного из главных промышленных городов Татарстана читайте в материале «Реального времени».
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