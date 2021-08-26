В Нижнекамске День республики отпразднуют в онлайн-формате

В Нижнекамске 30 августа День республики отпразднуют онлайн. В этот же день нижнекамцы отметят 55-летие города.

Присоединиться к просмотру онлайн-торжеств можно будет в понедельник, 30 августа, в 16:00, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ. В честь юбилея Нижнекамска его жителей также приглашают поучаствовать в викторине и ответить на 55 вопросов о родном городе.

Подробнее о памятной дате в истории одного из главных промышленных городов Татарстана читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина