Татарстанцев предупредили о тумане ночью и утром 27 августа
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром в пятницу, 27 августа. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра РТ.
По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами на территории Татарстана ожидается туман.
Напомним, по данным гидрометцентра РТ, в ближайшие выходные в республике воздух прогреется максимум до +24 градусов, осадков не ожидается. По предварительному прогнозу синоптиков, такая же погода будет наблюдаться в республике и в начале следующей недели.
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