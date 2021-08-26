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Татарстанцев предупредили о тумане ночью и утром 27 августа

16:43, 26.08.2021
Татарстанцев предупредили о тумане ночью и утром 27 августа

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром в пятницу, 27 августа. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами на территории Татарстана ожидается туман.

Напомним, по данным гидрометцентра РТ, в ближайшие выходные в республике воздух прогреется максимум до +24 градусов, осадков не ожидается. По предварительному прогнозу синоптиков, такая же погода будет наблюдаться в республике и в начале следующей недели.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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