«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Ринатом Валиевым

Защитник Ринат Валиев стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

С 26-летним хоккеистом подписан двусторонний контракт сроком на один сезон.

С июля Валиев находился в расположении команды на пробном соглашении. За это время защитник успел провести за казанцев 1 контрольный матч, в котором отметился 1 результативной передачей.

Валиев — воспитанник клубной академии «Ак Барса». Последние девять сезонов он провел в Северной Америке, где выступал в системе клубов НХЛ «Торонто», «Монреаль» и «Калгари».

Напомним, ранее «Ак Барс» подписал полноценные контракты с защитниками Марком Янчевским и Львом Стариковым.