«Ак Барс» подписал контракты с защитниками Янчевским и Стариковым

«Ак Барс» объявил о заключении полноценных контрактов с защитниками Марком Янчевским и Львом Стариковым. Хоккеисты находились в команде на просмотровом соглашении.

23-летний Янчевский успел провести за казанцев 10 матчей в ходе предсезонной подготовки, в которых забил 2 гола — в контрольной игре с «Нефтехимиком» и в ворота СКА на Кубке чемпионов. Защитник начинал свою карьеру в Магнитогорске, откуда более года назад перешел в альметьевский «Нефтяник». В «Ак Барсе» Янчевский был на пробном контракте.

Марк Янчевский. Фото: ak-bars.ru

20-летний Стариков — воспитанник казанского клуба, но профессиональную карьеру начинал в клубе МХЛ из Уфы «Толпаре». С 2017 по 2020 годы пробовал свои силы в Северной Америке, откуда в прошлом сезоне вернулся в «Куньлунь», проведя в КХЛ 49 матчей и забив 1 гол. Сообщалось, что «Салават Юлаев», который владел правами на Старикова, нынешним летом забыл сделать игроку квалификационное предложение и в межсезонье «Ак Барс» пригласил защитника на пробный контракт.

Лев Стариков. Фото: ak-bars.ru

Без полноценного соглашения с казанцами остается еще один защитник. Ринат Валиев в последние годы выступал в системе клубов НХЛ «Торонто», «Монреаль» и «Калгари», но этим летом вернулся обратно в Россию. Во время предсезонной подготовки 26-летний хоккеист получил травму, и пока «Ак Барс» не определился с будущим игрока в команде.

Ринат Валиев. Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов ранее отметил, что по Валиеву выводы будут сделаны после контрольной игры с «Нефтехимиком».

«Жаль, что Ринат получил травму, хотелось бы посмотреть его на турнире. Дай Бог, 29-го выйдет на лед в выставочном матче против «Нефтехимика», — заявил Квартальнов после Кубка чемпионов.

По некоторым данным, «Ак Барс» уже сделал предложение Валиеву с двусторонним контрактом на один сезон.

«Ак Барс» преобразился за одну неделю в Казани, а «Салават» обнадеживает даже с последнего места