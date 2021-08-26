В Татарстане объекты культурного наследия внесут в реестр недвижимости до конца 2025 года

В реестр недвижимости Татарстана до конца года должны внести сведения об объектах культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра республики.

До конца 2022 года в реестр недвижимости планируется внести 95% территорий, на которых расположены объекты культурного наследия.

Всего в Татарстане расположено 1 665 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. В текущем году в ЕГРН внесли сведения о 93 территориях объектов культурного наследия. Всего содержатся сведения о 875 территориях.

Вчера Кабмин утвердил положение об организации публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

