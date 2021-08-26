Российский бизнесмен потратил на импакт-инвестирование $5,65 млрд рублей — это много или мало?

Генеральный директор компании по производству электромобилей Arrival Денис Свердлов возглавил рейтинг бизнесменов РФ по объему импакт-инвестирования. Список подготовил Forbes.

Предприниматель с 2010 года потратил на благотворительность, социальные и экологические проекты $5,65 млрд. Данные, на основе которых проводилось исследование, предоставляли сами бизнесмены — всего 31 предприниматель ответил на запрос издания.



Свердлов в 2007—2012 годах был генеральным директором Yota Group, в 2012—2013 годах — заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ. Он в 2015 году создал стартап по производству электромобилей Arrival, а в 2021 году компания вышла на биржу Nasdaq путем слияния со СПАК. В $13,8 млрд инвесторы оценили компанию.

Импакт-инвестирование — это вложение средств в организации и проекты с целью получить не только прибыль, но и оказывать социально или экологически полезное действие.

Фото: facebook.com/Arrival

$5,65 млрд рублей импакт-инвестиций — это:

416 млрд рублей на сегодняшний день.

на сегодняшний день. Примерно в два раза меньше, чем потратил основатель корпорации Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос за 2020 год — он выделил на благотворительность $10,15 млрд.

— он выделил на благотворительность $10,15 млрд. Немного больше, чем тратят на такой вид благотворительности бизнесмены Алишер Усманов и Виктор Вексельбер г — они инвестируют по $2,99 млрд и $2,53 млрд соответственно.

г — они инвестируют по $2,99 млрд и $2,53 млрд соответственно. Половина состояния Дениса Свердлова — Forbes оценивает его в $10,6 млрд.

— Forbes оценивает его в $10,6 млрд. В 2,6 раза меньше, чем потратил Уоррен Баффет на благотворительность в 2014—2018 гг. — всего $14,7 млрд.

на благотворительность в 2014—2018 гг. — всего $14,7 млрд. В 117 раз меньше, чем состояние 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes — денежные средства превысили $663 млрд.

по версии Forbes — денежные средства превысили $663 млрд. В 3 раза меньше, чем состояние детей Павла Дурова

Алексей Нечаев