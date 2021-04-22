Состояние 200 богатейших людей России превысило $663 млрд — это много или не очень?

Состояние 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes превысило $663 млрд — это новый рекорд за 10 лет существования российского рейтинга (ранее издание подсчитывало лишь первую сотню). Сегодня Forbes опубликовал свежую версию этого рейтинга.

Самым богатым бизнесменом впервые стал владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние за год выросло до $29,1 млрд — это абсолютный рекорд за 18 лет среди всех лидеров рейтинга. На втором и третьем местах — совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин ($27 млрд) и основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).

В списке появилось 13 новых имен, суммарное состояние новичков составляет $29,6 млрд. Самый богатый из них — бывший замминистра связи России и экс-директор Yota Денис Свердлов ($10,6 млрд). Ему принадлежат 76% акций Arrival, компании по производству электромобилей, которая недавно провела IPO на бирже NASDAQ, что позволило Свердлову ворваться сразу на 17-ю строчку рейтинга.

За последний год совокупное состояние участников списка выросло на $207 млрд, отмечает Forbes.

$663 млрд — это:

50,2 трлн рублей по курсу ЦБ на сегодня . Это в 2,76 раза больше, чем планируемые доходы бюджета России на 2021 год (18,18 трлн рублей).

. Это в 2,76 раза больше, чем планируемые доходы бюджета России на 2021 год (18,18 трлн рублей). В 3,74 раза больше, чем состояние самого богатого человека в мире — основателя Amazon Джеффа Безоса, его активы оцениваются в $177 миллиардов.

— основателя Amazon Джеффа Безоса, его активы оцениваются в $177 миллиардов. 5% от совокупного состояния всех участников мирового рейтинга миллиардеров Forbes — в него входят 2 775 человек, их состояние оценивается в $13,1 триллиона.

— в него входят 2 775 человек, их состояние оценивается в $13,1 триллиона. Почти в три раза меньше, чем совокупное состояние первых 20 участников этого рейтинга, оно составляет $1,81 триллиона.

этого рейтинга, оно составляет $1,81 триллиона. В 3,3 раза меньше, чем капитализация Apple: $2,24 трлн на сегодня.

$2,24 трлн на сегодня. В полтора раза меньше, чем капитализация биткоина — сейчас она составляет $1,03 триллиона.

— сейчас она составляет $1,03 триллиона. В 8 раз больше, чем капитализация Сбербанка — самой дорогой публичной компании в России, которая, по данным Мосбиржи на сегодня, стоит более 6,3 трлн рублей.

— самой дорогой публичной компании в России, которая, по данным Мосбиржи на сегодня, стоит более 6,3 трлн рублей. Если на эти деньги купить Lamborghini Veneno Roadster (самый дорогой серийно выпускаемый автомобиль в мире, $4,5 млн), то автоколонна из них могла бы заполнить будущую высокоскоростную трассу Москва — Казань почти полностью (впрочем, требуемого количества этих авто в мире просто нет).

Александр Артемьев