В Казани преобразовали в государственное учреждение клиническую больницу №12

Фото: Максим Платонов (архив)

В Кабмине РТ подписали постановление о создании государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №12» города Казани. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Отмечается, что с предложением выступил Минздрав РТ. За 30 дней ведомство должно утвердить устав медучреждения и провести мероприятия по созданию больницы. В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» пояснили, что речь идет о преобразовании больницы из АО в ГАУЗ. Это юридические формальности, добавили в ведомстве.

В прошлом году в Казани состоялось торжественное открытие второй очереди Республиканской клинической инфекционной больницы. Для участия в церемонии в столицу Татарстана прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с главой республики Рустамом Миннихановым они вручили врачам ключ от нового корпуса РКИБ, с нуля возведенного за 100 дней.



Алексей Нечаев