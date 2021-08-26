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В Казани признали аварийным здание общежития на улице Портовой

12:11, 26.08.2021
В Казани признали аварийным здание общежития на улице Портовой
Фото: google.com

В Казани признали аварийным здание общежития на улице Портовой, 27а. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

В соответствии с техническим заключением, дом подлежит сносу. Собственникам предписано обеспечить снос аварийного дома и вывоз строительного мусора в течение полугода.

Если дом не снесут в указанные сроки, жильцов выселят до 1 января 2026 года. Администрация Вахитовского и Приволжского районов должна будет ограничить доступ в здание.

Ранее в Адмиралтейской слободе Казани признали аварийным дом, который расположен по адресу: улица Красного Химика, дом 18.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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