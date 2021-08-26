В Казани признали аварийным здание общежития на улице Портовой

В Казани признали аварийным здание общежития на улице Портовой, 27а. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

В соответствии с техническим заключением, дом подлежит сносу. Собственникам предписано обеспечить снос аварийного дома и вывоз строительного мусора в течение полугода.

Если дом не снесут в указанные сроки, жильцов выселят до 1 января 2026 года. Администрация Вахитовского и Приволжского районов должна будет ограничить доступ в здание.

Ранее в Адмиралтейской слободе Казани признали аварийным дом, который расположен по адресу: улица Красного Химика, дом 18.



Ольга Плешкова