В Казани дом в Адмиралтейской слободе признали аварийным

Фото: скриншот

В Адмиралтейской слободе Казани признали аварийным дом, который расположен по адресу: улица Красного Химика дом 18. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Отмечается, что реконструкцию в доме должны обеспечить собственники квартир — на это есть 6 месяцев. Если этот пункт не будет выполнен, то до начала 2026 года управление жилищной политики городского исполкома должно организовать отселение жильцов дома.

В Адмиралтейской слободе жители дома с барельефами, расположенного на углу улиц Серп и Молот и Клары Цеткин в Казани, бьют тревогу — его в скором времени могут признать аварийным и снести. В извещении, которое жильцы увидели на своих подъездах, говорится, что этот вопрос находится на рассмотрении в управляющей компании «Заречье». До этого, по словам социолога Марьи Леонтьевой, специалисты обнаружили трещину в стене дома и аварийным его хотят признать на основании экспертизы.

Алексей Нечаев