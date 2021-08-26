Российские вузы объявили дополнительный набор абитуриентов

Ряд российских вузов не смогли набрать нужное число первокурсников и объявили дополнительный набор абитуриентов. Об этом пишет «Коммерсант».

О допнаборе на платные места объявили несколько факультетов МГУ: журфак, факультеты психологии, философии, юридический и географический. В ответ на запрос издания в пресс-службе вуза сообщили, что «никаких изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет».



Несколько столичных вузов — МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ — начали дополнительно зачислять абитуриентов. Процедура следующая: если поступивший абитуриент по какой-либо причине отзывает свои документы на освободившееся место зачисляют тех, кто не мог пройти по баллам в период основного конкурса. Дополнительный набор объявили и региональные вузы.

Ранее зачисление происходило в три этапа. Победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. После этого абитуриенты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам и ждали, когда будут опубликованы предварительные списки тех, кто может претендовать на зачисление.

