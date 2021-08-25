Данис Зарипов: «Мне очень-очень хочется выиграть еще один кубок»

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью Sport24 признался, что продлил контракт с клубом ради еще одной победы в Кубке Гагарина. 40-летний хоккеист уже пять раз становился обладателем этого трофея и является рекордсменом КХЛ по этому показателю.

«С удовольствием ответил согласием на предложение «Ак Барса». Мне очень-очень хочется выиграть еще один кубок.

Я не постесняюсь сравнить. Эмоция победы и правда как наркотик. Только когда ты выигрываешь, понимаешь, что не зря трудился и отдавал хоккею столько лет жизни», — считает Зарипов.

Капитан «Ак Барса» — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Зарипов выигрывал трофей с «барсами» в 2009, 2010, 2018 годах, еще дважды он становился чемпионом в составе «Металлурга» — в 2014 и 2016 годах.

Напомним, ранее «Ак Барс» во второй раз подряд стал обладателем Кубка чемпионов.