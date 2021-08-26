В Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе изымут земельные участки

В Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе — от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» — изымут два земельных участка в СНТ «Планетарий». Об этом сообщается в сборнике документов столицы РТ.

Площадь первого участка — 452,0 кв. м, второго — 21,1 кв. м.

Срок действия постановления — три года.

Фото: pixabay.com

В июне власти Казани постановили изъять для строительства участка дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» 14 объектов. Это участки в садовых некоммерческих товариществах «Железнодорожник», «Сантехприбор», «Волга», НПО им. Ленина, КГУ НПП им. Ленина.

В конце июля стало известно, что «Волга Автодор» построит четвертую и пятую очереди дороги-дублера Горьковского шоссе за 1,6 млрд рублей.

