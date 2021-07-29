Четвертую и пятую очереди дороги-дублера Горьковского шоссе за 1,6 млрд рублей построит «Волга Автодор»

Четвертую и пятую очереди дороги-дублера Горьковского шоссе за 1,6 млрд рублей построит «Волга Автодор», такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчик — ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчик должен выполнить работы по строительству дорог общего пользования в Татарстане. Обеспечение объекта материалами, изделиями и конструкциями будет осуществляться предприятиями стройиндустрии и складами оптовой поставки в Казани.

Работы четвертой и пятой очередей проводятся через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани.

Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что в Кировском районе Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе изымут земельный участок и садовый дом.

В июне власти Казани постановили изъять для строительства участка дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор» 14 объектов. Это участки в садовых некоммерческих товариществах «Железнодорожник», «Сантехприбор», «Волга», НПО им. Ленина, КГУ НПП им. Ленина.

Маргарита Головатенко