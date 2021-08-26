В Казани обсудят проект закольцовки газопровода на улице Васильченко
В Казани проведут общественные обсуждения по проекту «Закольцовка газопровода среднего давления по ул. Васильченко, ул. Горьковское шоссе г. Казань». Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии города.
С 26 августа по 30 сентября этого года — срок проведения общественных слушаний. Предложения и замечания можно отправить с 6 по 10 сентября 2021 года. В письменном виде выразить мнение можно в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома.
Врезки проектируемого газопровода среднего давления предусматриваются согласно ТУ от 06.05.2019 №0800-016298, выданным ЭПУ «Казаньгоргаз»:
- в существующий газопровод среднего давления Дн 530 мм по ул. Кулахметова;
- в существующий газопровод среднего давления Дн 110 мм по ул. Горьковское Шоссе.
Общая площадь территории, необходимая для строительства газопровода, составляет 25 тыс. квадратных метров.
Проект состоит из:
- I. Проекта планировки территории.
- II. Положения о размещении линейного объекта с перечнем координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта.
- III. Проекта межевания территории. Графической части. Чертежа межевания
территории.
- IV. Проекта межевания территории. Текстовой части с перечнем координат
характерных точек границ территории проекта межевания, перечнями координат характерных точек границ земельных участков.
По проекту планировки части территории в Юдино, по улице Ильича, с 19 августа по 23 сентября в Казани пройдут общественные обсуждения. Они будут проводиться на сайте dispute.kzn.ru.
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