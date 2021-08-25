В Казани почтили память поэта Мусы Джалиля — видео

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани почтили память татарстанского поэта Мусы Джалиля. В этот день в 1944 году его и соратников казнили фашисты в берлинской тюрьме Плетцензее, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В доме на улице Горького, откуда Муса Джалиль ушел на фронт, прошла встреча с потомками героя, в том числе его дочерью. Сейчас там находится музей-квартира поэта.

Днем жители казанцы отправились к памятнику Мусе Джалилю у подножия Кремля. Там они возложили цветы к его монументы, прочли его стихи и почтили память минутой молчания.

В плен к фашистам Муса Джалиль попал в июле 1942 года, получив ранение в боях под Мясным Бором (Волховский фронт). В 1943 году его арестовали и поместили в тюрьму Моабит, за год пребывания в которой Джалиль написал знаменитую книгу стихов — «Моабитские тетради». Информация о подвиге поэта и других подпольщиков из «Идель-Урала» поступила не сразу. В 1946 году МГБ СССР даже завело на него розыскное дело по подозрению в измене Родине и пособничестве врагу.

Но через некоторое время в СССР попали четыре тетради со стихами, написанными Мусой Джалилем в плену и в тюрьме перед казнью. Спасенные военнопленные рассказали о подвиге подпольщиков, среди которых был и Джалиль. Его тюремные стихи попали к поэту Константину Симонову, который их перевел и в 1953 году опубликовал в «Литературной газете». С татарского поэта сняли клеветнические обвинения, реабилитировали и посмертно удостоили звания Героя Советского Союза.

Татьяна Демина