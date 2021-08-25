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В Татарстане назвали компании с худшим качеством мобильной связи вдоль трассы M-7

15:14, 25.08.2021
В Татарстане назвали компании с худшим качеством мобильной связи вдоль трассы M-7
Фото: Максим Платонов

В Татарстане назвали компании с худшим качеством мобильной связи вдоль трассы M-7. «ВымпелКом», МТС и Tele2 возглавляют список «антилидеров» по этому показателю. Об этом заявил замминистра связи и информатизации РТ Альберт Яковлев, сообщает корреспондент «Реального времени».

Отмечается, что у «ВымпелКома» 16 участков без радиопокрытия общей протяженностью 20 км, у Теle2 32 участка на 38 км. Больше всего «слепых зон» у МТС — 28 участков на 51 км. Яковлев предупредил сотовых операторов о необходимости соблюдения требований федерального законодательства об обязательном покрытии всей трассы.

ОбществоТехнологииТелекоммуникации Татарстан
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