Игроки «Рубина» Тальби, Ин Бом, Кварацхелия и Хакшабанович вызваны в свои национальные сборные

Еще четыре футболиста «Рубина» получили приглашения в свои национальные сборные на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 по футболу.

Расположение казанской команды на время матчей сборных покинут защитник Монтассар Тальби (Тунис), а также хавбеки Хван Ин Бом (Южная Корея), Сеад Хакшабанович (Черногория) и Хвича Кварацхелия (Грузия).

Ранее вызовы получили Юрий Дюпин и Илья Самошников (Россия) и Филип Уремович (Хорватия).

На сборы своих национальных команд футболисты отправятся после матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара», который состоится 27 августа.