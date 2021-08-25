В сентябре стартуют туристические чартерные рейсы из Москвы в Казань стоимостью от 10 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в международном центре «Россия сегодня» руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, осенью у туристов появится возможность познакомиться в рамках новых чартерных рейсов с двумя регионами РФ — Татарстаном и Тюменской областью. Отметим, что реализация туристических чартерных программ в регионы России стала возможной благодаря созданию механизма субсидирования — после фактического упадка внешнего туризма в пандемию. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября 2021 года, в Казань — на 13 сентября 2021 года. Новые чартеры внутреннего туризма, рассказали в Ростуризме, предложат «увлекательные экскурсионные программы, которые позволят познакомиться с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями, их историей и культурой, отведать блюда национальной кухни и проникнуться местным колоритом».



— Программа стартовала в прошлом году с чартеров в Бурятию, Мурманскую область, Алтай, Хакасию. И они пользовались огромной популярностью, так как субсидированные чартеры позволяли — в 1,5—2, а то и 3 раза снижать стоимость полетов. На программу развития внутреннего туризма ежегодно будет выделяться 1,2 млрд рублей в рамках нацпроекта. В этом году мы начали системную работу, подключив Казань и Тюмень, — рассказала Догузова.

Фото: Максим Платонов

Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия и СНГ, руководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии, рассказал, что благодаря прошлогоднему успеху, когда широкофюзеляжные самолеты загружались по субсидированным чартерным рейсам под 100%, удалось с сентября этого года предложить россиянам (прежде всего, конечно, москвичам) полностью под ключ туристический пакет в Казань и Тюмень с вылетом из Москвы на любую ценовую категорию, стоимостью от 10 тыс. рублей, включая перелет и проживание с турпрограммой.



Президент РТ Рустам Минниханов, комментируя новые чартеры из Москвы в Казань с 13 сентября, выразил надежду, что программа окажется востребованной и будет продолжена в 2022 году. И перечислил основные точки притяжения для внутреннего туризма в РТ: остров-град Свияжск, Казань, Булгар, предложив также попробовать «самую вкусную татарскую кухню». Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева также отметила уже высокий спрос в рамках паломнических туров в Свияжск (там находятся Иоанно-Предтеченский монастырь и Свияжский Успенский монастырь) и рассказала, что после воссоздания и открытия Собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря 21 июля этого года «паломнический туризм сюда уже огромный», выразив надежду, что он еще вырастет с новыми дешевыми чартерными рейсами Москва — Казань.

Татарстан попал в десятку по количеству отдыхающих в первом полугодии 2021 года и занял шестое место, об этом сообщила в июле руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

