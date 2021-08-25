КХЛ не планирует выводить звездных игроков из-под потолка зарплат

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов опроверг вероятность выведения контрактов звездных игроков из-под потолка зарплат. По его словам, на сегодняшний день такой вариант лигой не рассматривается.

«А у вас есть претенденты? Назовите мне игроков, которые готовы будут приехать в КХЛ. В прошлом сезоне приехал Ковальчук, и для этого не надо было повышать потолок зарплат. Он приехал и выиграл Кубок Гагарина. Нет, на данный момент мы не рассматриваем такого варианта», — сказал Морозов.

Фото: championat.com

В новом сезоне в КХЛ установлен потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей. Командам запрещено тратить более этой суммы на заработную плату своих хоккеистов.



Некоторое время назад предполагалось, что для приглашения звездных игроков в лигу в КХЛ разрешат клубам не учитывать их контракты под потолком.

Напомним, ранее СМИ раскрыли зарплаты хоккеистов «Салавата Юлаева».