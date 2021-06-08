СМИ раскрыли зарплаты хоккеистов «Салавата Юлаева». Игроки за год получат 835 млн рублей

Стали известны суммы заработных плат хоккеистов в уфимском «Салавате Юлаеве». Данные опубликованы в издании «Спорт-Экспресс».

Всего, по данным источника, на следующий сезон уфимский клуб потратит на зарплаты игрокам 835 миллионов рублей. Несмотря на наличие места в платежной ведомости до цифры потолка зарплат (900 млн рублей), «Салават Юлаев» фактически завершил трансферную работу в межсезонье, считают в издании.

Больше всех среди уфимских хоккеистов заработает Тему Хартикайнен — 90 млн рублей. На 10 млн меньше получат Филип Ларсен и Юха Метсола. Далее идут партнеры Хартикайнена по первому звену — Сакари Маннинен (70) и Маркус Гранлунд (65).

Зарплаты трех молодых воспитанников клуба Шакира Мухамадуллина, Родиона Амирова и Данила Башкирова по правилам КХЛ не учитываются под потолком зарплат, поэтому их размер остался неизвестным.

Из российских игроков больше всех за сезон заработает Александр Кадейкин — 55 млн рублей. Экс-форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов получил контракт от уфимцев на сумму в 35 млн рублей. Столько же за год заработает капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

Напомним, ранее уфимский клуб объявил об изменениях в тренерском штабе команды.