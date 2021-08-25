Прокуратура проверит данные о человеческих костях рядом с зоной отдыха в Татарстане

Прокуратура Татарстана проведет проверку после появления информации в СМИ о найденных человечески останках в Камском Устье на территории гостиницы. Информацию подтвердил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место уже выехал представитель прокуратуры Камско-Устьинского района.

Вчера в Камском Устье рядом с зоной отдыха, где находятся беседки, мангалы и строятся гостиничные домики, обнаружили кости. Появилась информация, что на этом месте в XVII—XVIII веках находилось кладбище.



Ольга Плешкова