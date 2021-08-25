Двое мужчин погибли при пожаре в Татарстане из-за неосторожного курения

Фото: МЧС РТ

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Актанышском районе вчера поздно вечером. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Местные жители заметили пожар поздно, только когда услышали хлопки взрывающегося шифера кровли дома. Соседи рассказали, что внутри дома и может находиться хозяин и сосед, с которым они вместе употребляли алкоголь

Во время опроса выяснилось, что 45-летний хозяин в последнее время много времени проводил дома. Он часто курил в помещении веранды или внутри жилого дома. За 3-4 дня пожара к нему приходил второй погибший, 58-летний местный сосед, который также был курильщиком.

Фото: realnoevremya.ru

В МЧС считают, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара является неосторожность при курении в пьяном состоянии.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин сообщил, что с начала 2021 года в Татарстане на пожарах погибли на 40% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Ольга Плешкова