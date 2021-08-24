Делегация Татарстана приняла участие в съезде «Единой России»

В Москве прошел второй этап съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки пленарного заседания стало принятие народной программы партии.



«Она [программа] написана не в закрытых столичных кабинетах, не где-то на стороне в экспертных центрах, а в ходе непосредственного общения с людьми на местах. Избиратели, граждане нашей республики и есть соавторы программы... Каждый день на встречах татарстанцы задают разнообразные вопросы и рассказывают о проблемах. Больше всего жителей интересует создание комфортной среды для жизни: благоустройство дворовых территорий, велосипедных маршрутов, скверов, парков. Также татарстанцы считают необходимым расширить программы предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг», — сообщил депутат Госсовета РТ Марат Нуриев.

По словам депутата Госдумы РФ Ольги Павловой, главной задачей в формировании народной программы было услышать каждого избирателя.

«У жителей Татарстана было несколько способов внести свои предложения: это встречи с кандидатами, они могли оставить наказ через мобильные приемные «Единой России» или на сайте «Мой депутат», а также на специальном сайте народной программы. Были созданы максимальные возможности для получения обратной связи», — считает она.