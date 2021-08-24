В Казани пройдет первенство России по гребному спорту

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани с 26 по 30 августа пройдет первенство России по гребному спорту среди юниоров до 19 лет. В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 18 регионов страны.

От Татарстана на первенстве выступят 11 спортсменов. Соревнования пройдут в Центре гребных видов спорта, сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.

Участникам первенства предстоят состязания на дистанции 2 000 метров в следующих классах лодок: одиночка, двойка парная, двойка распашная без рулевого, четверка парная, четверка распашная без рулевого, четверка распашная с рулевым, восьмерка с рулевым.

Фото: Илья Репин (архив)

Предварительные и отборочные заезды запланированы на 27 августа, полуфинальные — на 28 августа. Финал ожидается 29 августа.

На подготовку и проведение первенства России по гребному спорту в Казани планировалось потратить 656,1 тыс. рублей. Расходы покроют из республиканского бюджета.



Татьяна Демина