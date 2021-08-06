На проведение в Казани первенства России по гребному спорту потратят 656 тысяч рублей

На подготовку и проведение первенства России по гребному спорту в Казани потратят 656,1 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Соревнования пройдут в столице Татарстана с 26 по 30 августа 2021 года. Расходы на проведения будут покрыты из республиканского бюджета.

Исходя из контракта, исполнителю необходимо решить вопросы по транспортировке и перевозке участников, судей, представителей, почетных гостей, оргкомитета, а также организации питания и оказания медицинской помощи с использованием медикаментов и оборудования.

Кроме этого, на исполнителя возлагается обязанность по оформлению мероприятия и подготовке полиграфической продукции и т.д.