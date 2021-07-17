Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений россиян

Правительство России одобрило законопроект, направленный на защиту пенсионных накоплений граждан от действий недобросовестных страховщиков. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Проект федерального закона призван обеспечить защиту прав застрахованных лиц при неправомерном переводе их пенсионных накоплений от одного страховщика к другому при признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным в судебном порядке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание, что новое положения закона позволят пострадавшим от недобросовестных страховщиков людям вернуть потерянный доход от процентов при переводе накоплений из одного пенсионного фонда в другой.

Законопроект в дальнейшем внесут на рассмотрение в Государственную Думу РФ, пишет ТАСС.

В начале июля сообщалось, что в правительстве России обсуждают изменение системы начисления страховых взносов на высокие зарплаты, а именно повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу.



Татьяна Демина