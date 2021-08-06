Во втором квартале 2021 года в России снизился уровень бедности

Во втором квартале 2021 года в России снизился уровень бедности с 14,4 до 12,1%. Таковы данные Росстата.

В Министерства труда и социальной защиты РФ считают, что снижение уровня бедности в России связано со стабилизацией рынка труда, восстановлением деловой активности и системной поддержкой малоимущих семей с детьми. Так с начала второго квартала — с 1 апреля 2021 года — действуют новые правила назначения ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, пишет «РИА Новости».

Также в ведомстве добавили, что в стране снизился уровень безработицы.



В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году уровень бедности в России снизится до 6,5%. Это станет возможно благодаря работе системы «Социальное казначейство».

Ольга Плешкова