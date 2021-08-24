В Набережных Челнах мужчина погиб при очистке канализации

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины при очистке канализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

22 августа в канализационном коллекторе на территории пункта очистных сооружений у одного из садоводческих товариществ в Челнах обнаружили тело 32-летнего мужчины с признаками отравления парами сероводорода.

По предварительным данным, 17 августа мужчина вместе со своим 30-летним знакомым сняли люк одного из канализационных колодцев и получили смертельное отравление сероводородом, упали в коллектор. Второй пострадавший попал в сильный поток, его тело унесло течением.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

3 августа трое осужденных в исправительной колонии №5 строгого режима в Зеленодольском районе Татарстана отравились аммиачными газами при очистке канализационного коллектора — по версии Следкома, их под угрозой применения насилия заставили спуститься в колодец. Подробнее — в материале «Реального времени».

