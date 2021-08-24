В Челнах годовалый мальчик умер после падения из окна многоэтажки
В Набережных Челнах из окна многоквартирного дома 4/10 в новой части города выпал из окна годовалый ребенок. Его госпитализировали в БСМП, где он скончался, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку. На место происшествия выехала заместитель прокурора города Эльвира Тимирова. Обстоятельства случившегося выясняются.
В начале августа семилетняя девочка выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома на улице Пушкина. На окне не было москитной сетки. Ребенок получил травмы обоих предплечий и грудной клетки.
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