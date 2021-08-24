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В Челнах годовалый мальчик умер после падения из окна многоэтажки

12:42, 24.08.2021
В Челнах годовалый мальчик умер после падения из окна многоэтажки
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Набережных Челнах из окна многоквартирного дома 4/10 в новой части города выпал из окна годовалый ребенок. Его госпитализировали в БСМП, где он скончался, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

По предварительным данным, ребенок облокотился на москитную сетку. На место происшествия выехала заместитель прокурора города Эльвира Тимирова. Обстоятельства случившегося выясняются.

В начале августа семилетняя девочка выпала из окна третьего этажа многоквартирного дома на улице Пушкина. На окне не было москитной сетки. Ребенок получил травмы обоих предплечий и грудной клетки.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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