В России зарегистрировали 18 833 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 18 833 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 785 374.

За минувшие сутки выздоровели 18 636 пациентов с коронавирусом. Всего — 6 053 503 человека. От коронавируса умерли 794 человека за сутки, за весь период пандемии от COVID-19 скончались 177 614 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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