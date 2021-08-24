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В России зарегистрировали 18 833 новых случая COVID-19

11:40, 24.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 18 833 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 18 833 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 785 374.

За минувшие сутки выздоровели 18 636 пациентов с коронавирусом. Всего — 6 053 503 человека. От коронавируса умерли 794 человека за сутки, за весь период пандемии от COVID-19 скончались 177 614 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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