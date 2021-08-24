Главное о коронавирусе на 24 августа: прогнозы четвертой волны, в России умер полностью привитый
Переболевшим посоветовали прятаться от жары и пить много воды
- Во время длительного нахождения в коме из-за пневмонии певица с казанскими корнями МакSим потеряла мышечную массу — сейчас она весит чуть больше 30 кг. Из-за этого она с трудом передвигается. В этом ей помогает врач-куратор.
- В Минздраве РТ сообщили, что пациентам, которые переболели коронавирусом, следует придерживаться таких же правил поведения в жару, какие врачи дают людям с болезнями сердца и сосудов. У таких людей, как правило, наблюдается слабость, снижение физической активности и одышка, поэтому необходимо снизить физическую активность, затенить квартиру и по возможности не покидать помещения, где есть вентилятор или кондиционер. При высоких температурах воздуха особо важно пить много воды.
Эксперт: четвертая волна придет в Россию осенью
За последние сутки проведено 294 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 256 298 человек.
- Минздрав России обновил временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19. Так, пациентам с ВИЧ для профилактики COVID-19 рекомендуется прививаться вакциной «Спутник V» через 4 недели с начала приема антиретровирусных препаратов. Этот препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России в сентябре планирует представить отчет в Минздрав по исследованиям препарата от коронавируса «Мир-19». Затем будет решаться вопрос о его регистрации.
- В России наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
связал это с вакцинацией. Фаза стабилизации эпидемиологический ситуации может длиться до полутора месяцев. Но Горелов подчеркнул, что прогнозировать сложно, поскольку впереди осень. В это время года обычно идет подъем респираторных инфекций и неизбежно «проседает» коллективный иммунитет.
- Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев считает, что четвертая волна заболеваемости может настичь регионы осенью из-за недостаточных темпов вакцинации. Этому также может поспособствовать начало очного обучения в школах и возвращение в северные регионы отпускников.
- В Ростове-на-Дону от коронавируса скончался полностью привитый полицейский. Сначала у него было диагностировано 36% поражения легких, позже его состояние резко ухудшилось. В больнице у мужчины друг за другом случился отек мозга, отек легких, острая почечная и печеночная недостаточность.
- Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik описал порядок действий в случае контакта с зараженным коронавирусом. По его словам, риск заразиться COVID-19 зависит от близости контакта: близкое общение без средств защиты или контакт с больным COVID-19 на расстоянии при наличии маски. Таким образом, чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы.
Антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 212 542 972 человека, 4 441 389 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (37 939 681). На второй строчке — Индия (32 474 773), на третьей — Бразилия ( 20 583 994), на четвертой — Франция (6 708 163), на пятой — Россия (6 672 373, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (629 411). За ними следуют Бразилия (574 848), Индия (435 110), Мексика (253 526), Перу (197 921) и Россия (173 768, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса. Первым с докладом ознакомится президент США Джо Байден, через несколько дней может быть опубликована несекретная версия.
- Американские ученые выявили антитело, которое может нейтрализовать все известные на сегодняшний день мутации коронавируса «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота» и другие редкие штаммы. Ученые, изучив 43 вида антител, обнаружили, что SARS2-38 способен присоединять к той части спайкового белка коронавируса, которая остается неизменной в разных мутациях. Это и позволяет ему бороться с инфекцией.
- Международный валютный фонд перечислит Белоруссии почти один миллиард долларов в рамках программы по борьбе с пандемией коронавируса. Оппозиция уверена, что белорусские власти потратят деньги не по назначению.
- Египет объявил о начале четвертой волны COVID-19. Отмечается, что у большинства новых пациентов состояние легкое и среднее, но с увеличением числа заболевших возрастет необходимость в госпитализации. Власти предупреждали местных жителей о необходимости избегать массовых собраний.
- Финдляндия продлила ограничения для туристов из России до 19 сентября 2021 года. Въехать в страну смогут только владельцы недвижимости, родственники граждан Финляндии, обладатели вида на жительство и студенты.
- Австралийские и американские ученые в ходе исследования распространения болезни в Восточной Азии. выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может оказывать влияние на ДНК человека. Генетические изменения были выявлены в молекулах ДНК человека, имевшего дело с коронавирусом еще 20-25 тысяч лет назад. Ученые изучили последствия воздействия вируса на геном человека. В пяти популяциях Восточной Азии обнаружили признаки адаптации в 42 генах, кодирующих те белки, что взаимодействуют с вирусом SARS-CoV-2.Эти белки выбрали в качестве генетических маркеров. В основном они экспрессируются в тканях легких, наиболее уязвимых при коронавирусной инфекции.
- Венгрия прорабатывают снятие ограничений на поездки всех категорий российских граждан. Сообщается, что этому поспособствовала поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». Сейчас разрешен въезд в страну невакцинированным туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина.
- В Китае вчера впервые за месяц не выявили ни одного случая заражения. Сейчас в больницах КНР находятся на лечении 1695 пациентов, из них 23 в тяжелом состоянии.
- Ученые из Британской ассоциации дерматологов научились определять переболевших коронавирусом по ногтям. Иногда под ногтями выздоровевших людей остаются красные пятна в форме полумесяца. Кончики ногтей могут иметь оранжевый оттенок.
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