Банк Казани стал победителем в номинации «Выбор предпринимателей» в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП-2021»

Банк Казани был награжден дипломом за победу в номинации «Выбор предпринимателей» на презентационной сессии Всероссийского конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2021» Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Девятнадцать основных критериев оценки победителей конкурса в этом году были основаны на взаимодействии банков с клиентами в онлайн-режиме. Во внимание принимались бесплатные сервисы, стоимость эквайринга, расчетно-кассовое обслуживание и банковские гарантии для обеспечения государственных контрактов.

В рамках презентации конкурсной программы предприниматели со всей страны познакомились с финансовыми инструментами Банка Казани, нацеленными на поддержку развития МСП.

В конкурсе было представлено несколько ключевых направлений:

— экспресс-кредиты. Срок рассмотрения заявки до 8 часов, без залога, с возможностью дистанционного подписания договоров;

— банковская гарантия. Услуга доступна в любой точке России благодаря дистанционному оформлению на портале ХОЧУКОНТРАКТ.РФ за 4 часа. При этом открытие счета не требуется.

Банк Казани — динамично развивающийся банк, основным вектором развития которого является внедрение новых онлайн-сервисов.

«Для нас очень важно, что становление Банка Казани как более мобильного банка отмечают не только наши клиенты, но и независимое экспертное жюри ТПП РФ», — отметил председатель правления Банка Казани Олег Бачурин.

Между тем Банк Казани второй год подряд становится победителем конкурса «Лучшая банковская программа МСП». В 2020 году награда была получена в номинации «Антикризисная поддержка бизнеса».

Напомним, что конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» проводится ТПП РФ при поддержке Банка России и Минэкономразвития России, а также государственной корпорации «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной думы ФС РФ.

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