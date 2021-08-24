Площадь горения в лесах Марий Эл сократилась до 27 га

Площадь интенсивного горения в республике Марий Эл сократилась до 27 га. Об этом сообщается на сайте МЧС РМЭ.

Пожар тушат около тысячи человек и 175 единиц техники. Они распределены на 6 участках: 3 участка — защита населенных пунктов (поселок Шап, Студенка, Сосновый Бор), 3 участка определены районами озер Мартын и Чуркан и реки Чернушка.

Из-за лесного пожара ограничено движения по федеральной трассе «Вятка» с 41 по 83 км. Угрозы населенным пунктам нет.

Еще вчера площадь активного горения в Марий Эл составляла 54 га.



Ольга Плешкова