Леса Марий Эл горят на площади 54 га

Площадь активного горения в лесах Марий Эла на утро 23 августа составила 54 га. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Площадь активного горения составляет 54 га. Основные силы и средства направлены на локализацию очагов возгорания и защиту населенных пунктов на территории Куярского и Устье-Кундышского лесничеств. Работа ведется в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

При этом огонь уже прошел около 1000 га. На субботу, 21 августа, площадь, пройденная огнем, составляла около 921 га. Уже двое суток официальные ведомства не сообщают новый показатель.



Фото: mari-el.gov.ru

ГИБДД по Марий Эл просят водителей быть предельно внимательными при движении по трассе «Йошкар-Ола — Зеленодольск», а также на участке автодороги от поселка Силикатный Медведевского района до поселка Красногорский Звениговского района. Там наблюдается сильное задымление.

В Марий Эл горят леса с прошлой недели. В двух районах республики введен режим ЧС. Пожар тушат тысячи человек, к тушению огня привлечены военные, МЧС и сотни добровольцев.



Ольга Плешкова