Леса Марий Эл горят на площади 54 га
Площадь активного горения в лесах Марий Эла на утро 23 августа составила 54 га. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Площадь активного горения составляет 54 га. Основные силы и средства направлены на локализацию очагов возгорания и защиту населенных пунктов на территории Куярского и Устье-Кундышского лесничеств. Работа ведется в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.
При этом огонь уже прошел около 1000 га. На субботу, 21 августа, площадь, пройденная огнем, составляла около 921 га. Уже двое суток официальные ведомства не сообщают новый показатель.
ГИБДД по Марий Эл просят водителей быть предельно внимательными при движении по трассе «Йошкар-Ола — Зеленодольск», а также на участке автодороги от поселка Силикатный Медведевского района до поселка Красногорский Звениговского района. Там наблюдается сильное задымление.
В Марий Эл горят леса с прошлой недели. В двух районах республики введен режим ЧС. Пожар тушат тысячи человек, к тушению огня привлечены военные, МЧС и сотни добровольцев.
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