Защитник «Трактора» Яруллин отдал два ассиста в матче с «Локомотивом» на Кубке губернатора

«Трактор» стартовал с уверенной победы над ярославским «Локомотивом» (3:0) на предсезонном Кубке губернатора Челябинской области.

Решающий вклад в итоговый результат внес защитник Альберт Яруллин, записавший в свой актив две голевые передачи. Вначале он помог Владимиру Ткачеву удвоить преимущество, а потом отметился ассистом при розыгрыше большинства с Лукашем Седлаком.

Ранее «Трактор» вместе с Яруллиным в составе выиграл предсезонный турнир Sochi Hockey Open в Сочи. Также в составе челябинской команды выступают экс-игроки «Ак Барса» Владимир Ткачев и Эмиль Гарипов.

Напомним, генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин сообщил, что клуб из Татарстана пытался вернуть Яруллина обратно, но «Трактор» попросил в обмен двух других защитников «барсов».